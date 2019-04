Roma, Conte il primo nome: incontro col tecnico ma nessun accordo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Roma continua a sondare il terreno per il nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Come riportato dall'edizione odierna de Il Tempo, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro con Antonio Conte per capire la disponibilità del tecnico ex Chelsea. Al momento, non è stato trovato nessun accordo, ma tale contatto testimonia come egli sia il primo nome sulla lista della società capitolina.