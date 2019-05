© foto di Insidefoto/Image Sport

La Roma è la squadra che si è mossa in modo più concreto per mettere sotto contratto l'ex ct azzurro Antonio Conte, incontrandolo almeno tre volte e prospettandogli una programmazione sia in caso di qualificazione in Champions League sia senza. Per il tecnico non è fondamentale parteciparvi e stima parecchio il pacchetto dei giovani romanisti. Neanche l'ingaggio da 10 milioni netti a stagione per 3 anni sarebbe un problema, ma l'allenatore dovrebbe sposare in toto la filosofia del club in chiave mercato e plusvalenze.

La risposta - Conte non è uno che ama tenere le persone sulle spine e quindi ha già in testa la data limite per dare una risposta a Pallotta: sarà il prossimo 12 maggio, cioè quando la squadra di Ranieri incontrerà la Juventus.