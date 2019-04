Roma, Conte valuta l'offerta di Pallotta ma aspetta Inter e PSG

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Conte valuta l'offerta della Roma, ma pur sentendosi lusingato dal pressing di Pallotta, ha preso tempo in attesa che inizi il domino delle panchina italiane ed europee. Il tecnico salentino attende l'occasione che potrebbe in realtà bruciare la proposta giallorossa, mantenendosi però in corsa. L'Inter e il PSG lo attraggono maggiormente almeno per due motivi: le ambizioni immediate e il potenziale ingaggio. Per questo in casa Roma si pensa anche alle alternative, che in realtà portano dirette alla conferma di Ranieri, soprattutto in caso di Champions. Più complicato pensare che, dopo aver trattato con l'ex ct azzurro, si possa andare a pescare un allenatore alla Giampaolo, con minor appeal rispetto alla piazza. A riportarlo è Tuttosport.