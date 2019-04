Roma, Conte valuta la rosa: Fazio come Barzagli, Lukaku se parte Dzeko

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non c'è ancora la Roma di Antonio Conte, ma l'ex ct della Nazionale italiana sta valutando l'opzione giallorossa a partire dal prossimo giugno. Il Messaggero in edicola fa il punto sulla rosa, con Florenzi che sarebbe il simbolo del nuovo corso.

Servono interpreti di gamba. Per il 3-5-2 e non solo. Sotto osservazione, per le corsie, Karsdorp, El Shaarawy e Kluivert. Il portiere titolare è da prendere, come il centrale difensivo da aggiungere alla conferma di Manolas e come il nuovo regista (supportato per un anno da De Rossi). Forse ci sarà la conferma anche per Fazio, in stile Barzagli, o Kolarov ma non da esterno. Dzeko dovrebbe continuare a essere il centravanti ma, se dovesse partire, il sostituto preferito è Lukaku.