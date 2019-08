Roma, continua il pressing di Petrachi su Higuain. Mariano l'alternativa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Continua il pressing del ds della Roma Petrachi per convincere Gonzalo Higuain ad accettare la proposta giallorossa. E' lui l'attaccante scelto da Fonseca per sistemare la rosa in vista degli addii di Dzeko e Schick ma ancora il Pipita non è convinto. L'alternativa porta ancora a Mariano Diaz del Real Madrid, giocatore che per buoni rapporti con i Blancos potrebbe anche arrivare in prestito. A riportaro il Corriere dello Sport.