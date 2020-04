Roma, controlli e allenamenti a casa: ecco come prosegue l’avvicinamento alla ripresa

La Roma, tra i club di Serie A, è in prima linea tra le società che sono per il fronte del sì per la ripresa del campionato. Già da questa settimana invierà dei medici a casa dei propri calciatori per iniziare le procedure di screening tra tamponi e visite necessarie per la nuova idoneità. Non mancano nuovi accordi con le strutture sanitarie come anticipato dall’AD Fienga qualche giorno fa: “Come società abbiamo studiato la possibilità di ricominciare in sicurezza la nostra attività. Abbiamo iniziato a lavorare con gli ospedali di Roma, soprattutto con lo Spallanzani e il Campus Bio Medico di Trigoria che sono delle eccellenze. Con loro abbiamo analizzato quelli che possono essere i migliori protocolli di controllo per atleti, dipendenti ma anche per le persone comuni. Inoltre hanno creato un Covid center aperto al pubblico. Speriamo che possano offrire servizi a un prezzo accessibile a tutti”.

Intanto fino al 18 maggio continuano gli allenamenti a casa per il calcio e la Roma ha spedito delle vere e proprie mini palestre tra cyclette e altri attrezzi. Avanti poi con le sedute video (anche con personal trainer privato, ma sempre rispettando il programma del club) per cercare di mantenere attiva la muscolatura. “Allenarsi con una bicicletta – ha sottolineato il preparatore della Roma, Nuno Romano – è completamente diverso da correre o dalle specificità di un allenamento sul campo, come tirare in porta, scattare, o fare azioni ad alta intensità che adesso bisogna cercare di replicare in un appartamento o in una casa o su una bici. Bisogna mantenere la capacità di resistere nel tempo svolgendo azioni ad alta intensità, non è semplice e bisogna lavorarci“.