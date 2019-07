Roma, Coric fa chiarezza sulla sua situazione: "Non sono infortunato"

© foto di Federico Gaetano

Nelle scorse ore, all'interno degli ambienti vicini alla Roma, si era fatta largo l'ipotesi che Ante Coric, centrocampista croato classe '97 in forza ai giallo-rossi, fosse infortunato, anche perché non è stato utilizzato per neanche un minuto dal nuovo allenatore Fonseca nel corso delle cinque partite amichevole già giocate dalla squadra della Capitale. Tramite Instagram, il 22enne ha scritto poche parole, per informare sul suo stato di salute: "Non sono infortunato".