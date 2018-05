Roma, Coric: "Ho fatto di tutto per essere qui. Modric il mio idolo"

Da RomaTv arrivano alcune brevi dichiarazioni di Ante Coric, nuovo acquisto del club giallorosso, prelevato dalla Dinamo Zagabria: "Mi sento bene, sono felice. Mi trovo in un club importante e ho fatto di tutto per venire qua e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. Che giocartore sono? Dovrà dirlo in campo ma sicuramente devo crescere sotto tanti punti di vista, in primis la fase difensiva. Idoli? Modric e Totti che ha fatto la storia. Chi stimo degli attuali giocatori della Roma? Dzeko perché viene dalla mia terra, ma apprezzo anche De Rossi ed El Shaarawy. I tifosi della Roma? Anche in Croazia si sa che sono fra i migliori d'Europa"