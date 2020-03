Roma, Coric può rimanere all'Almeria con la promozione. Possibile offerta da 6 milioni

Il futuro di Ante Coric potrebbe essere lontano da Roma, con l'Almeria pronto a prenderlo a titolo definitivo secondo l'edizione online del Corriere dello Sport. La squadra è al terzo Segunda Division e in caso di promozione in Liga, il club potrebbe decidere di riscattare per sei milioni il ventiduenne, che a Roma non ha trovato lo spazio né la consacrazione che cercava lontano dalla Croazia.