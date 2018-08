Roma, Cornet è il nome last-minute. Ma Monchi non è convinto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nelle ultime ore di mercato arrivano anche delle occasioni last-minute. Per la Roma, ad esempio, un nome potrebbe essere quello di Cornet (attaccante classe '96 dell'Olympique Lione). Il profilo corrisponde all'identikit cercato da Di Francesco - scrive Il Messaggero - ma Monchi non è convinto fino in fondo.