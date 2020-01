© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il coronavirus e il mercato della Roma: un abbinamento imprevisto, ma la patalogia che sta spaventando il mondo complica anche i piani dei giallorossi. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, infatti, i capitolini avevano trovato l'accordo con un club cinese per la cessione di Javier Pastore. Tutto pronto, ma il rinvio del campionato di due mesi ha fatto saltare il trasferimento. E non finisce qui: in Cina gioca Stephan El Shaarawy, che proprio per la difficile situazione ambientale vorrebbe tornare in giallorosso.