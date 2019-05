© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sembra ormai diventata una corsa a due per la panchina della Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport di questa mattina il club giallorosso ha ridotto la rosa dei possibili sostituti di Claudio Ranieri a Sinisa Mihajlovic e Paulo Fonseca. Entro la prossima settimana verrà fatta la scelta definitiva e i giallorossi non possono più sbagliare.

Le due correnti - In tutto questo Gianluca Petrachi avrebbe già contattato l'entourage del serbo, potendo contare anche sull'ottimo rapporto personale che ha con l'allenatore, ma Franco Baldini spinge invece per la pista estera, con il portoghese in prima linea. Nelle prossime ore ci sarà un nuovo incontro in società e verrà presa la decisione.