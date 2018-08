Roma, corsia preferenziale per N'Zonzi

21.38 - UFFICIALE Altro acquisto comunicato dal Fulham in queste ultime ore di calciomercato. Il club londinese ha reso noto l'acquisto di André-Frank Zambo Anguissa, mediano classe '95 prelevato a titolo definitivo dall'Olympique Marsiglia. Il calciatore camerunese ha firmato col...

Atalanta, grande poker in Israele: 4-1 all'Hapoel Haifa, a segno Pasalic

Napoli, dott. De Nicola: "Ghoulam convocabile in sei settimane"

Milan, Kalinic all'Atletico per 15 milioni. Triennale per il croato

Juve, Bonucci sarà presentato domani in conferenza alle 14.30

Sassuolo-Locatelli, non c'è accordo sulla formula del trasferimento

Destro non vuole lasciare Bologna. Rifiutate due offerte estere

Cagliari, c'è ottimismo per Kannemann: si può chiudere entro 48 ore

Joao Mario: "No al Chelsea per Sarri? C'è troppa immaginazione"

Atalanta, Pasalic: "Debutto perfetto. Faceva caldissimo, ma pure per loro"

A. Canovi: "Modric-Inter? Gli scontenti non si tengono"

Cossu rivela: "Vicino a un accordo col Cagliari per una collaborazione"

Kean come Mandragora? Partita la trattativa tra Udinese e Juventus

Milan, dalla Spagna: accordo col Siviglia per il prestito di André Silva

Oggi chiude il mercato inglese e la Roma resta spettatrice interessata in chiave N'Zonzi . Monchi avrebbe una corsia preferenziale per puntare al centrocampista francese. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport .

Calciomercato di Serie A in chiusura: qual è il vostro flop tra le big?

