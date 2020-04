Roma, corsie girevoli e per il prossimo anno spunta il nome di Junior Firpo

vedi letture

La Roma, in attesa di capire come e se potrà terminare la stagione, sta programmando il futuro. Il mercato dovrà dunque risolvere uno dei problemi di Fonseca di quest'anno: ovvero dare un nome e un cognome alle coppie di terzini. Tra infortuni, cessioni e panchine, infatti, le fasce giallorosse non hanno avuto un padrone vero e proprio. Soprattutto a destra dove si sono alternati Spinazzola, Florenzi, Bruno Peres e Santon. A sinistra, invece, il discorso è diverso con Kolarov rimasto il solo a giocare da quel lato. A giugno Petrachi dovrà quindi dare delle soluzioni di ricambio al serbo sulla fascia mancini e l'ultima idea arriva direttamente dalla Spagna (Sport.es) con il nome di Junior Firpo.

Il giocatore è stato acquistato la scorsa estate dal Barcellona per 18 milioni di euro, ma le presenze in Liga sono state solamente 12 e accompagnate da un gol e un assist. I Blaugrana dall'Italia vorrebbero Lautaro Martinez dell'Inter e per abbassare le richieste dei nerazzurri potrebbero inserire il terzino brasiliano che però gode di tanti altri estimatori in Serie A. Tra questi ci sono anche Napoli e Roma. Bartomeu, comunque, per evitare una minusvalenza lascerebbe partire il calciatore per non meno di 20 milioni. Da registrare, inoltre, come i rapporti con i giallorossi siano positivi vista anche la trattativa nel gennaio scorso per Carles Perez.