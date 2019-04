Roma, Cragno primo obiettivo per la porta. Alternativa Trapp

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma ha scelto Alessio Cragno fra i pali. Il portiere del Cagliari è il favorito per vestire il giallorosso. L'alternativa è Kevin Trapp, attualmente in prestito all'Eintracht, mentre per Robin Olsen l'avventura giallorossa è già finita, racconta Il Corriere dello Sport.