Roma, cresce il fatturato. E quest'anno sarà nuovo record

La Roma ha reso pubblico da poco il bilancio a giugno scorso dove ha stabilito il record di fatturato con 250 milioni di euro. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, a bilancio non sono stati inserite le cessioni di Alisson, Strootman né i ricavi dalle sponsorizzazioni con Qatar Airways (11 milioni), Hyundai (8,5 milioni) e Betway (5 milioni). Il tutto fa pensare che in questa stagione la Roma otterrà un nuovo record nel fatturato.