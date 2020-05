Roma, cresce il pessimismo per Smalling: ora Petrachi punta dritto su Lovren

Cresce il pessimismo in casa Roma per il potenziale riscatto di Chris Smalling visto che i 20 milioni di euro richiesti dal Manchester United non possono essere spesi dai giallorossi e che altri club invece sono pronti a investire per ottenere il cartellino del centrale inglese. Per questo motivo si inizia a pensare alle soluzioni alternative, che al momento portano tutte a Lovren, centrale in esubero dalla rosa del Liverpool e con il contratto in scadenza nel 2021. Per i rapporti tra presidenti e per la data prevista per la fine del rapporto contrattuale, Petrachi spera di poter ottenere un prezzo di favore, che permettere a Fonseca di avere subito un ottimo rincalzo dopo la partenza di Smalling. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.