Roma, crescono in maniera importante le quotazioni di Zaniolo

Crescono le quotazioni di Nicolò Zaniolo in vista della sfida di questa sera della Roma contro il Real Madrid. Dopo la convocazione in Nazionale, quindi, un altro tassello importante per il giovane ex Inter che non ha ancora esordito in Serie A. E farlo in Champions al Bernabeu, contro i campioni in carica, potrebbe essere davvero un evento eccezionale. Con lui in campo Di Francesco punterebbe sul 4-3-3 con Cristante almeno inizialmente in panchina.