Roma, crescono le quotazioni di Zaniolo: ballottaggio con Cristante

Fonte: dall'inviato a Madrid Pietro Lazzerini

© foto di www.imagephotoagency.it

Eusebio Di Francesco pensa ad una scelta che avrebbe del clamoroso in vista della sfida di domani sera, quando al Bernabeu la Roma sfiderà i tripli Campioni d'Europa del Real Madrid: in crescita le quotazioni per una maglia da titolare di Nicolò Zaniolo, sarebbe l'esordio assoluto per lui tra i professionisti. Ballottagio aperto con Cristante, stando alle ultime raccolte da Madrid.