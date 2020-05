Roma, Crisante uno dei maggiori indiziati a entrare nella trattativa per Mandragora

vedi letture

Tre i principi da rispettare sul mercato della Roma stando a quanto riferisce Il Messaggero di oggi: acquisti scaglionati nel tempo e diluiti in più esercizi finanziari con la formula del prestito con diritto di riscatto, attenzione al mercato degli svincolati e utilizzo di giocatori che non rientrano nel progetto tecnico per scambi. A proposito di quest'ultima "direzione", Bryan Cristante è uno dei maggiori indiziati per rientrare in una trattativa con la Juventus per Rolando Mandragora.