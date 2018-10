Roma, Cristante: "Avanti così. Intesa con Nzonzi e Pellegrini migliora"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Roma, Bryan Cristante, ha commentato a Roma TV il successo per 5-0 contro il Viktoria Plzen: “Siamo contenti, abbiamo fatto un’ottima partita e siamo stati bravi a chiuderla. Come mi sono trovato? Mi sono trovato bene, era importante trovare il legame tra di noi. Lo stiamo dimostrando. Se cresce la condizione? Avevamo bisogno di qualche partita per trovare il giusto ritmo. Dobbiamo continuare così. Se mi trovo meglio con il 4-2-3-1 o nel 4-3-3? MI trovo bene in tutti e due i moduli. Decide il mister, non ho problemi. L’intesa con Nzonzi e Pellegrini? Stiamo facendo buone partite e stiamo trovando continuità. Adesso si tratta solo di continuare così e non fermarsi”.