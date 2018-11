Roma, Cristante: "Bravi a chiudere la partita nel secondo tempo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista giallorosso Bryan Cristante ha analizzato ai microfoni di Roma TV il successo contro la Sampdoria: "Siamo stati bravi, non era facile, siamo riusciti a chiuderla nel secondo tempo. Dobbiamo trovare questa continuità in campionato che sta mancando. Il gol "mancato"? Va benissimo così, non si sa mai dove finisce la palla, ha fatto bene Jesus a toccarla - riporta Vocegiallorossa.it -. Sosta? Dobbiamo lavorare bene noi che rimaniamo a Trigoria per preparare al meglio la ripresa di campionato. Meglio il secondo tempo? Ogni partita è a sé, nel primo tempo siamo stati un po' contratti, di solito le squadre si studiano. Nel secondo tempo entrambe si sono più aperte e abbiamo sfruttato bene le occasioni. La mia posizione? Mi trovo bene nei 2 davanti alla difesa, così come da trequartista. Più partite si giocano più condizione si trova".