Roma-Cristante, c'è l'accelerata: costerà 25 milioni più 5 di bonus

© foto di Federico Gaetano

L’affare non è ancora chiuso, per farlo ci vorrà ancora un po’ di tempo. Ma negli ultimi giorni Roma e Atalanta si sono avvicinate e anche di molto, con il club giallorosso che ora è in pole position per aggiudicarsi i servigi di Bryan Cristante, 23 anni, uno degli uomini chiave di una squadra capace di tagliare per il secondo anno consecutivo il traguardo europeo. L’accelerata è arrivata ad inizio settimana: prima con l’incontro di lunedì tra Monchi e l’agente del giocatore (Giuseppe Riso) e poi con le due società a colloquio martedì in Lega. Se tutto andrà come può andare, Cristante dovrebbe essere giallorosso per una cifra di circa 25 milioni più 5 di eventuali bonus.