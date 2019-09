Roma, Cristante: "Con questa mentalità faremo un grande percorso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Roma TV, il centrocampista giallorosso commenta così il rotondo successo ottenuto con il Basaksehir: "La conferma da parte del mister? Stiamo facendo tutti bene, possiamo dire la nostra contro tutti e dobbiamo continuare a crescere con questa mentalità, faremo un grande percorso. Abbiamo giocatori forti in tutti i ruoli e possiamo anche riposare ogni tanto restando competitivi, sta crescendo l’affiatamento tra di noi e in campo si vede. Serve trovare continuità giocando così tante volte in questo periodo, dobbiamo continuare così e pensare partita per partita, dobbiamo portare a casa i risultati".