Roma, Cristante: "Dietro la mia scelta c'è logica. Sono contentissimo"

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, parla così nella sua prima intervista al sito ufficiale giallorosso. Queste le prime impressioni sul suo nuovo mondo: “Sono buone, a partire dall’accoglienza in aeroporto. La città poi non ha bisogno di presentazioni, così come la società che si è visto subito che è organizzata e ha un pensiero preciso dietro tutte le trattative”.

La Roma ti ha voluto fortemente.

“Sì, mi ha voluto con grande forza. Da parte mia c’era la stessa volontà e infatti abbiamo trovato subito l’intesa ad inizio mercato. Sono quindi contentissimo. Era il mio obiettivo venire qui e sono riuscito a raggiungerlo velocemente”.

Hai solo 24 anni ma hai già girato molto tra l’Italia e l'Europa: cosa ti hanno dato queste esperienze?

“Penso che da ogni esperienza si può cogliere qualcosa di buono e si può crescere, da quelle più positive a quelle meno esaltanti. Io ho poi avuto la fortuna di viaggiare da molto giovane fuori dall’Italia e devo dire che questo mi è servito tanto”.

Come giudichi le tue stagioni con l’Atalanta?

“È stata davvero un'ottima esperienza, un anno e mezzo bellissimo. Devo ringraziare per questo un po’ tutti, dallo staff tecnico alla società alla città. Mi sono trovato da subito bene e sono riuscito a esprimere immediatamente tutto il meglio di me stesso”.

Quale credi possa essere il tuo apporto alla Roma?

“Io voglio dare tutto quello c’è da dare e ripagare i motivi per cui mi hanno preso. Come ho già detto, quella di venire qui non è stata una scelta casuale, ma ha alle spalle tutta una sua logica. Sono sicuro che a Roma potrò fare del mio meglio e dare tutto me stesso”.

Cosa provi al pensiero di poter tornare a giocare la Champions League?

“La Champions League è l’obiettivo di tutti. Sin da quando inizi da ragazzino il sogno di giocare in questa competizione è sempre presente. Sono quindi contento di esserci tornato. La Roma ha dimostrato quest’anno di essere al livello delle top... e quest’anno bisogna ripetersi”.

C’è anche un po’ di emozione nel pensare alle nuove notti europee da vivere all’Olimpico?

“Sicuramente. Si sa che la città ha un calore speciale e sicuramente il pensiero e l’obiettivo è di rivivere certe serate di Coppa”.

Hai avuto modo già di parlare con Monchi e Di Francesco?

“Ho parlato con entrambi: mi hanno dato il benvenuto e mi hanno spiegato i motivi della scelta e io li ho semplicemente ringraziati per questa opportunità”.

Vuoi mandare un messaggio ai tifosi romanisti?

“Li saluto e li ringrazio perché ho già visto il loro calore, tra l’accoglienza in aeroporto e i messaggi sui social. Quindi da parte mia ci sarà semplicemente il massimo impegno in tutto, in ogni partita e in ogni allenamento”.