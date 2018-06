Roma-Cristante in dirittura d'arrivo. Non verrà inserito Defrel

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma è vicinissima all'acquisto di Bryan Cristante dall'Atalanta. Rispetto a quanto preventivato, il centrocampista potrebbe trasferirsi in prestito - 5 milioni di euro - con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni. Nella trattativa, come spiega Sky, difficilmente rientrerà Defrel, bensì Tumminello, attaccante quest'anno in prestito al Crotone.