Roma, Cristante: "Lampard un modello, nel nuovo ruolo mi trovo bene"

Al termine dell'allenamento di questa mattina, il centrocampista giallorosso Bryan Cristante ha risposto alle domande dei tifosi su Twitter: "Si percepisce subito il calore che c'è a Roma. Il nuovo ruolo? Mi trovo bene, abbiamo trovato la nostra quadra, poi cerchiamo sempre di migliorare. Con Di Francesco ho un buon rapporto, come con tutti i giocatori. C'è una buona situazione di squadra. Non è mai facile quando si arriva in un ambiente nuovo, serve trovare le giuste distanze con tutto. Penso sia normale. Funziona che cambi tipo di allenamenti, squadra, allenatore. Ogni cosa è diversa, poi si impara bene tutto. Da ragazzino mi piaceva molto Lampard, faceva le due fasi, difendeva e segnava, era il centrocampista che guardavo di più. Il miglior giocatore con cui ho giocato? Ai tempi del Milan c'era Ibrahimovic, mi aveva impressionato molto a primo impatto, ho preso qualche strigliata da parte sua (ride, ndr). Da avversario, dico che inizialmente ti impressionano un po' tutti, forse dico Messi perché mi ha fatto un certo effetto quando l'ho affrontato. Con chi ho legato di più a Roma? Passo molto tempo con Juan Jesus, però posso dire che è uno spogliatoio affiatato, c'è dialogo e conversazione con tutti. Anche nei momenti negativi, il gruppo aiuta a uscirne. Chi si veste peggio in squadra? Manolas, non ci sono dubbi".