Roma, Cristante: "Mando un abbraccio a Bergamo. Non vedo l'ora di tornare a giocare"

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato a Sky quest'oggi, mandando un messaggio ad una città che gli è particolarmente cara e che sta soffrendo molto per gli effetti del Coronavirus: “Ormai è chiara a tutti la grave situazione che l’Italia sta vivendo, e io volevo mandare un grandissimo abbraccio alla città di Bergamo che in questo momento più di altre ha bisogno di sostegno. Noi, tramite Roma e Roma Cares, abbiamo lanciato questa campagna di raccolta fondi per l’Ospedale Spallanzani che qui a Roma è in prima linea per combattere questo virus. Noi giocatori stiamo facendo il nostro e chiunque voglia dare una mano può farlo con un contributo tramite il sito della Roma".

L'isolamento: "Noi abbiamo una chat interna dove ci mandiamo gli aggiornamenti sia sullo stato di salute delle nostre famiglie, sia in merito all’eventuale ripresa del campionato e degli allenamenti. La mia stagione? Fino a questo momento penso di aver fatto bene. Ho avuto un brutto infortunio che mi ha tenuto fuori per un bel po’, poi sono rientrato e non vedo l’ora di tornare a giocare quando questa brutta storia sarà finita".