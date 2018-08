Roma, Cristante: "Non vedo l'ora di gustarmi l'Olimpico. Occhio a Gomez"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quella di lunedì sarà una sfida speciale per Bryan Cristante. La Roma, infatti, affronterà il recente passato del centrocampista classe 1995, che a Bergamo è rinato grazie alle cure di Gian Piero Gasperini. Il ragazzo cresciuto nelle giovanili del Milan ha parlato ai microfoni di Gazzetta.it: "Non vedo l’ora di gustarmi i tifosi della Roma. Per fortuna siamo partiti bene, con il piede giusto. A Torino abbiamo dovuto sudare per vincere, le prime gare sono sempre difficili. Stiamo imparando a giocare insieme. Io mi sto ambientando, il fatto di far parte del gruppo dall’inizio mi ha aiutato. E ora che si inizia a giocare tutto sarà ancora più semplice. Quella di lunedì sarà una gara diversa dalle altre, visto che ritroverò i compagni con cui ho condiviso quasi due anni. Con loro ho avuto un buon rapporto, insieme abbiamo giocato ottimi campionati, mettendoci in mostra anche in Europa. Insomma, ritrovo degli amici. È stata un'ottima esperienza, ho trovato un bel gruppo e ho fatto delle ottime amicizie. Soprattutto a livello calcistico mi sono tolto tante soddisfazioni, grazie all’ambiente, al club e soprattutto a Gasperini. Il giocatore da tenere d’occhio è sicuramente Gomez. Lì davanti, se sta bene, può mettere in difficoltà chiunque".

Su Di Francesco e le aspettative: "Il mister ci chiede di giocare sempre molto la palla, di pressare alti. Il suo è un calcio moderno. Il campionato italiano è difficile, sia che hai di fronte la prima o l’ultima in classifica. Nessuna gara, nessun avversario è facile. Possiamo fare un grande campionato, come la Roma ha sempre fatto negli ultimi anni. Possiamo e dobbiamo lottare per le prime posizioni. Se continueremo a mettere tutto quello che abbiamo sul campo, sicuramente potremmo toglierci delle belle soddisfazioni".