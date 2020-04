Roma, Cristante può essere sacrificabile. Petrachi ha bisogno di liquidità

vedi letture

Stando all'edizione online del Corriere dello Sport, se arrivasse un'offerta importante, la Roma la prenderebbe in considerazione anche la cessione per Bryan Cristante. Non perché l'ex Atalanta abbia fatto male in questa stagione, ma perché Petrachi ha bisogno di trovare liquidità per costruire la rosa della prossima stagione. Il centrocampista, ansioso di tornare in Nazionale dopo il brutto infortunio che lo ha tenuto fuori in inverno, potrebbe essere sacrificabile.