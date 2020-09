Roma, Cristante: "Se c'è bisogno gioco in difesa, ma non è il mio ruolo"

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la gara pareggiata con l'Hellas Verona:

Giocare al centro della difesa?

"Quando c'è bisogno, gioco in difesa. Sicuramente non è il mio ruolo, ho sbagliato qualcosa ma ho cercato di fare il meglio possibile. Abbiamo creato tante occasioni, ci è mancato solo il gol anche se nella ripresa siamo un po' calati".

Dzeko?

"Non sapevamo niente, eravamo concentrati solo sulla partita".

Io leader della squadra?

"In campo so farmi sentire nel modo giusto. Alla fine sono tra i più vecchi qui alla Roma, è giusto far capire ai nuovi come si combatte in campo".