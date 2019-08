Roma, Cristante: "Sempre affascinante sfidare il Real Madrid"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il centrocampista della Roma Bryan Cristante ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Roma TV in vista della sfida amichevole di questa sera contro il Real Madrid: "Dopo tutte queste amichevoli, penso che la squadra sia cresciuta al livello generale. Stiamo assimilando bene i concetti di gioco del mister e le sue richieste. Partita dopo partita stiamo migliorando l'intesa tra di noi e con il mister. Il bilancio personale è buono, sto lavorando bene, come tutta la squadra. Stiamo facendo un buon precampionato, dobbiamo continuare su questa strada. Sulla gara di questa sera? Contro il Real Madrid è sempre una bella partita. È una squadra storica, quella che ha vinto di più. Fa sempre effetto affrontarli, è bello giocare queste partite. Sul ritorno all'Olimpico? Sarà la prima allo Stadio Olimpico dopo la sosta. È sempre un piacere ritrovare il nostro pubblico, sarà bello. Sulle amichevoli? Questa scaletta di difficoltà delle partite è utile, soprattutto quando c'è un allenatore nuovo con nuovi giocatori. Così facendo si riesce a crescere piano piano e a migliorare sempre. Si testa sempre un livello più alto, il che non è mai facile.