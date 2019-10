Roma, Cristante: "Un pareggio fuori casa va più che bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Roma Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo il pareggio ottenuto con il Wolfberger: "“Abbiamo incontrato un’ottima squadra che ci ha preso alto. Sapevamo che avrebbero giocato così, con un pressing alto e tanta intensità. Potevamo sfruttare di più qualche occasione e stare più attenti nelle loro ripartenze, ma un pareggio fuori casa con loro va più che bene. Non c’è bisogno di questa partita per sapere che in Europa sono tutte partite difficili e tutte le squadre sono forti”.