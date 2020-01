Roma, Cristante: "Vogliamo la Champions e la finale di Coppa Italia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite di RomaTv Bryan Cristante, centrocampista della Roma fresco di rinnovo, ha parlato della sua condizione e degli obiettivi stagionali della formazione di Paulo Fonseca: "Martedì sono tornato ad allenarmi con il gruppo, sto bene e sono contento: con i dottori e i fisioterapisti abbiamo fatto un gran lavoro. Sono rientrato sentendomi subito bene ed era la cosa più importante. Quando sei lontano dai campi ci fai anche più caso, guardi le partite con un occhio diverso. Devo dire che abbiamo fatto un grosso passo in avanti sotto tutti i punti di vista, difensivi e offensivi. Si tratta solo di continuare su questa squadra, di continuare a seguire il mister e di fare ogni partita al meglio. Obiettivi? Siamo ancora in corsa su tutto. Il nostro obiettivo di quest’anno è arrivare tra le prime 4 in campionato, possibilmente arrivare in finale di Coppa Italia e di fare un bel percorso in Europa League. Abbiamo una squadra competitiva, con tanti giocatori forti, un grande mister e ci aspetta solo una grande seconda parte di stagione”.