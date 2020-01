© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite del Match Preview di Roma Tv, Bryan Cristante parla così del suo rientro in squadra e del rinnovo di contratto firmato coi giallorossi: “Una grandissima notizia il rinnovo, sono contentissimo. Voglio vincere qualcosa qua, ci sono delle ottime basi e grandi idee per il futuro. Bisogna essere competitivi già quest’anno e raggiungere gli obiettivi. In un anno non si può vincere lo Scudetto. Mi sento bene, coi dottori abbiamo fatto un ottimo lavoro e sono rientrato sentendomi bene da subito”.