Roma-CSKA Mosca, 29 passaggi nell'azione del gol del vantaggio

Milan, Leonardo spinge per Donadoni: un mese fa il primo incontro

Giorni caldi per Gennaro Gattuso al Milan. Secondo quanto raccolto dal nostro direttore Michele Criscitiello su Sportitalia però, la sconfitta dei rossoneri nel derby contro l’Inter sarebbe solo un pretesto per far traballare la panchina di Gattuso. Leonardo infatti starebbe lavorando...