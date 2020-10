Roma-CSKA Sofia, le formazioni ufficiali: dentro Mayoral per Dzeko, in difesa c'è Smalling

vedi letture

Sono state ufficializzate le formazioni di Roma-CSKA Sofia, in campo alle 21 all’Olimpico. Paulo Fonseca cambia otto undicesimi rispetto alla gara di San Siro contro il Milan di lunedì scorso. In porta c’è Pau Lopez con Kumbulla, Fazio e Smalling in difesa. A centrocampo ci sono Villar e Cristante con Bruno Peres a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco Mkhitaryan e Carles Perez hanno il compito di innescare Borja Mayoral. Risponde il CSKA con Busatto in porta e in difesa una linea a quattro con Vion, Antov, Zanev e Mazikou. A centrocampo spazio a Youga e Geferson con Sankharé libero di svariare fra le linee. In attacco Yomov e Sinclair sono il supporto del centravanti Sowe.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Smalling; Bruno Peres, Villar, Cristante, Spinazzola; Mkhitaryan, Carles Perez; Mayoral.

CSKA Sofia (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Zanev, Mazikou; Youga, Geferson; Sinclair, Sankharé, Yomov; Sowe.