Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto nacque da Alderweireld. Il centrale che nella seconda metà di giugno inizió a stuzzicare la Roma come secondo pezzo di un puzzle articolato, che avrebbe dovuto comprendere Mancini in prima istanza e Marc Bartra come regista arretrato. Di lì in poi, complici i buoni uffici di Franco Baldini con il suo ex club, ecco che l’idea di una trattativa più ampia, in grado di comprendere anche il cartellino di Zaniolo, inizia a prendere piede anche nella capitale. Le parole di Petrachi e Fonseca, tutt’altro che accomodanti nei confronti del giovane talento di Massa, hanno fatto il resto. Aprendo la strada ad un discorso ampio in grado di generare una ricca plusvalenza anche a costo di perdere uno dei talenti più fulgidi del nostro calcio. Ora il Tottenham fa sul serio, e Zaniolo non chiude più al London Calling. Anzi...