© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Entro il prossimo 30 giugno, spiega la Gazzetta dello Sport, la Roma dovrà mettere a bilancio circa 45 milioni di euro di plusvalenze. E gli indiziati principali per racimolare questa cifra sono Edin Dzeko e Kostas Manolas. Il bosniaco come già detto è vicinissimo all'Inter, mentre per il greco non si hanno ancora certezze se non quella legata alla clausola da 36 milioni di euro. In Italia resta vivo l'interesse della Juventus, mentre all'estero gli interessamenti più concreti sono arrivati da Manchester United e Arsenal.