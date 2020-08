Roma, da esubero a occasione: ecco come può cambiare il destino di Florenzi

A Trigoria in questi giorni stanno tornando ad allenarsi i tanti prestiti in giro per l’Europa e che non saranno impegnati nelle competizioni europee. Da Karsdorp a Olsen, passando anche per Alessandro Florenzi, andato via a gennaio per giocare di più ed evitare di perdere un posto all’Europeo che si sarebbe dovuto disputare quest’estate. Il coronavirus, poi, ha cambiato le carte in tavola. Prima del lockdown era rimasto fuori anche per colpa della varicella e con la ripresa della Liga non è comunque riuscito a strappare dal Valencia un rinnovo del prestito.

PLUSVALENZA O REINTEGRO - Ora il rientro nella Capitale e un futuro tutto da scrivere perché se fino a un mese fa sembrava destinato a lasciare definitivamente la Roma, adesso le cose potrebbero cambiare. Con Fonseca non trovava spazio perché secondo il portoghese Florenzi non era adatto alla posizione di terzino nella difesa a quattro. Diverso il discorso in questo momento che l’ex Shakhtar ha iniziato ad adottare con continuità i tre centrali. In questo sistema Alessandro potrebbe nuovamente fare le fortune della Roma. Alzando il suo raggio d’azione a centrocampo e avendo meno compiti difensivi, Fonseca potrebbe modificare la valutazione fatta fin qui del calciatore. Decisiva sarà la volontà o meno del tecnico di continuare anche il prossimo anno con il 3-4-2-1 e il colloquio che avrà con Florenzi. Poi la palla passerà alla società che dovrà mettere l’ultima parola su un’eventuale cessione o permanenza. Vendendolo il club ne guadagnerebbe una plusvalenza secca a bilancio, ma con Zappacosta e Santon che difficilmente saranno nella Capitale il prossimo anno, può diventare con Bruno Peres il titolare della fascia destra.