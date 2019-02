© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Monchi potrebbe lasciare la Roma al termine di questa stagione, con l'Arsenal in pole per accoglierlo. Pertanto, La Gazzetta dello Sport ha stilato l'elenco degli eventuali sostituti dello spagnolo. Si va da Faggiano del Parma all'ex Milan Mirabelli, passando anche per una soluzione interna a Trigoria composta dal duo Balzaretti-Massara.