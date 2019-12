Roma, da Firenze a Firenze: Dzeko e Kolarov i volti della rinascita

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Dalla gara con la Fiorentina di Coppa Italia dello scorso 30 gennaio a quella di ieri sono passati 324 giorni. Più precisamente 46 domeniche nelle quali si sono succeduti 3 allenatori (Di Francesco, Ranieri e Fonseca), altrettanti diesse (Monchi, Massara e Petrachi) e quasi due proprietà considerando il forte interesse di Friedkin in questo momento. Come un anno fa i protagonisti della Roma sono sempre Dzeko e Kolarov. Se il bosniaco in Tim Cup prima discuteva animatamente in campo con Cristante e poi si faceva espellere dal direttore di gara per proteste, il terzino giallorosso, invece, litigava con i tifosi al rientro da Firenze a Termini. “Abbassa la cresta croato” gli urlavano alla stazione usando la nazionalità sbagliata come epiteto.

ATTENTI A QUEI DUE - Una situazione destinata a peggiorare da lì a fine stagione e con i due calciatori in cima alla lista dei possibili partenti per il nuovo anno. Oggi Dzeko e Kolarov sono i volti della rinascita e grazie alle loro reti (alle quali si aggiungono Pellegrini e Zaniolo nel 4-1 finale alla Fiorentina) la Roma porta a casa tre punti importanti che confermano la quarta posizione che a fine stagione significherebbe Champions League. Il loro percorso virtuoso, però, inizia in estate. L’undici giallorosso è il primo a richiedere un confronto con Fonseca. Da quell’incontro scatterà subito un ottimo feeling certificato giorno dopo giorno dalle parole e soprattutto dalle prestazioni del serbo. Cinque, infatti, sono le sue reti in questa prima parte di stagione. Sarebbero potute essere sette, come Dzeko in A, se non avesse sbagliato due rigori, ma poco importa. Nell’anno solare ha segnato 9 reti e solo Messi ha fatto meglio di lui su calcio di punizione. Edin, invece, ha raddoppiato i suoi numeri chiudendo in doppia cifra (10 gol tra campionato e coppa) questa prima metà dell’anno. E pensare che che in estate è stato a un passo dall’Inter e solo il lavoro certosino di Petrachi e Fonseca lo hanno convinto a sposare ancora il progetto giallorosso fino al 2022. Insomma, grazie ai due over 30 la Roma passa un Natale tranquillo chiudendo senza sconfitte il terzo tour de force della stagione e rimanendo a sette punti dalla vetta, decisamente meglio rispetto al passato e con la sensazione che il 2020 possa regalare qualche soddisfazione in più di 2019 da dimenticare, almeno fino a maggio.