Roma, da Florenzi a Olsen e Karsdorp quanti giocatori in esubero da sistemare

vedi letture

Tempo di cessioni in casa Roma. La stagione è ormai alle porte e la società deve guardare, oltre al mercato in entrata, anche a piazzare i giocatori che non rientrano nei piani di Fonseca. Secondo quanto riporta l'edizione della capitale del Corriere della Sera, sono diversi i calciatori a cui andrà trovata una sistemazione: oltre a Cengiz Under e Kluivert, probabilmente con le valigie in mano, sono diversi gli esuberi. Olsen, Florenzi, Karsdorp, Coric, Antonucci oltre a Schick sono i profili da cui la società dovrà ricavare denaro necessario per poi operare in entrata.