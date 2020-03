Roma, da Friedkin al nuovo calendario: il futuro è a data da destinarsi

Qualche linea guida in più sul futuro calendario delle squadre di tutta Europa arriverà sicuramente dalla riunione di oggi indetta dall’Uefa a Nyon. Sul tavolo ci sono due macro problemi: come concludere la stagione delle coppe (Champions ed Europa League) e il rinvio di Euro 2020. Le proposte sono delle più disparate: dal completamento di campionati e competizioni intercontinentali entro il 30 giugno allo slittamento dell’Europeo a novembre oppure al 2021. Tutte ipotesi che lasciano i club in uno stato di navigazione a vista e diversamente non potrebbe essere. La Roma, ad esempio, ha fissato la ripresa degli allenamenti a data da destinarsi. Era prevista inizialmente per domani, ma la grande incertezza dovuta dall’emergenza Coronavirus, non permette di scalettare le sedute a Trigoria. Dall’assemblea di A di ieri filtra la possibilità per tutte le società di ricominciare gli allenamenti tra 7-10 giorni, compatibilmente ai casi di Covid-19 che per il momento (tra positivi e quarantene) interessa sette club. La Roma, però, non sa bene quando e in che forma riprenderà la corsa alla Champions: se con un campionato regolare, ma traslato solo di un mese e mezzo, o in altre forme, vedi l’ipotesi dei play off.

PROPRIETA’ - All’incertezza di calendario, poi, si unisce anche quella societaria. Il Coronavirus, infatti, ha avuto ripercussioni anche sulla trattativa che porterebbe l’acquisizione dei giallorossi da parte di Dan Friedkin. Prima dello stop dei campionati la due diligence era ai titoli di coda, mancava solo il “fair value”, ovvero il valore che il magnate texano avrebbe dato alla Roma per poi formulare l’offerta definitiva. Ecco ora quel “prezzo equo” è cambiato e non potrebbe essere altrimenti perché la pandemia arrivata dalla Cina svaluta non poco il mercato mondiale e di conseguenza quello giallorosso. Friedkin, per buona pace di Pallotta, vuole aspettare che tale fenomeno decresca e riprendano le competizioni per capire il reale impatto sui ricavi del club. Tra ricavi da botteghino e da diritti tv inferiori, unito all’aleatorietà della presenza in Champions del prossimo anno, il costo per mister Toyota non può essere lo stesso di qualche settimana fa.

MERCATO - Dunque se prima si pensava di poter arrivare al closing entro la fine di aprile per poter programmare la nuova stagione per tempo, ora questa sicurezza non c’è più. Il tutto potrebbe scalare proprio a ridosso della fine dell’attuale campionato, praticamente a ridosso dell’inizio del mercato dove si riscontrerebbe un altro cortocircuito. Già, perché Petrachi, tra i dirigenti in essere, era quello meno sicuro del posto con la nuova proprietà. Cambiare a giugno, però, sarebbe un rischio che difficilmente Friedkin potrebbe correre, ma a prescindere da chi dirigerà le trattative si fatica a trovare una linea operativa visto comunque il cambio societario in atto. Questo potrebbe ripercuotersi sul budget a disposizione del diesse e sulle strategie per riscattare calciatori come Smalling o Mkhitaryan. Insomma, la Roma si augura quanto prima di mettere da parte questo caos trasversale a partire dal calendario per poi a cascata occuparsi di tutto il resto. Chiaramente, sempre Coronavirus permettendo.