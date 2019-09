Roma, da Kolarov a Dzeko: ecco il vento dell’est

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“L’aria a Trigoria sta cambiando” lo ha detto Fonseca prima della sfida con il Bologna e in effetti un vento che tira da est sta colpendo la Capitale. Non solo nella gara di domenica al Dall’Ara dove sono saliti in cattedra Dzeko e Kolarov, ma già a partire dal ritiro con il pressing della società sul rinnovo del bosniaco. L’avvio di stagione da ragione al club. La Roma, dopo i due pareggi con Genoa e Lazio, infila tre vittorie consecutive con Sassuolo, Basaksehir e Bologna. In totale 5 partite che hanno visto la squadra giallorossa segnare 14 reti, per una media di quasi 3 a match. Una fabbrica del gol che vede in Serie A sei marcatori diversi, dietro solo al Napoli con 8. I realizzatori aumentano in casa Roma se aggiungiamo l’Europa League (7).

LEVANTE - Delle quattordici reti totali sei arrivano dalla coppia Dzeko-Kolarov. Decisivi in campo e “brate” fuori dal rettangolo verde. Tre reti per parte e altri record perché se da una parte il nove giallorosso segna la sua 91^ rete con la maglia della Roma, dall’altra il terzino arrivato nel 2017 dal Manchester City e in grado fino a oggi di segnare su punizione solo meno di Messi considerando i cinque campionati top. Numeri ai quali se ne aggiungono altri e provenienti sempre da calciatori che giungono dall’est. In gol, in questo avvio di campionato, sono andati anche Mkhitaryan e Under, dunque aumenta la quota realizzativa dell’est Europa coprendo il 60% delle reti totali. Contro l’Atalanta continuerà il turnover di Fonseca. Cambi che però non prenderanno in considerazione ancora i senatori della squadra che potrebbero riposare (non tutti) contro il Lecce. In difesa, in attesa di Smalling, torna Jesus dopo l’espulsione di Mancini, e Spinazzola può far rifiatare Florenzi, non al top per colpa di un attacco influenzale. In avanti riecco Zaniolo largo a destra al posto di Kluivert.