Roma, da Nainggolan a El Shaarawy: tanti in bilico in casa giallorossa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, uno tra Radja Nainggolan, Kevin Strootman e Stephan El Shaarawy potrebbe lasciare la Roma. Non solo valutazioni economiche ma anche tecniche: la dirigenza vuole giocatori più freschi e adatti agli schemi di Eusebio Di Francesco. Via anche Gerson e Bruno Peres, tra i pali in uscita c'è Lukasz Skorupski.