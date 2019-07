Roma, da Nzonzi a Dzeko: le cessioni che fanno spazio a Higuain

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il primo giorno della nuova Roma di Fonseca è passato e si è chiuso già con un paio di certezze: Marcano e Bianda non convocati per il ritiro perché al centro di alcune di trattative di mercato. I giallorossi, per il momento, non hanno potuto fare altrettanto con gli altri calciatori in uscita, altrimenti il tecnico portoghese si sarebbe ritrovato con nove giocatori in meno. Non c’è dubbio, però, che il lavoro di Petrachi da qui alle prossime settimane sarà quello di snellire una rosa piena di calciatori non dediti alla causa. Lo avrà fatto presente anche nel summit di ieri a Siena con la dirigenza dove era presente anche Pallotta (in Italia per le vacanze).

TESORO - Compito fondamentale anche per far cassa e mettere da parte un bel gruzzoletto da poter reinvestire. Olsen, Marcano, Bianda, Gonalons, Gerson, Nzonzi, Coric, Dzeko e Defrel: sono loro che lasceranno Trigoria permettendo alla Roma di risparmiare circa 37 milioni di stipendi e di incassare anche una cifra vicina agli 80 milioni. Un vero e proprio tesoro al quale vanno aggiunti anche i soldi arrivati da El Shaarawy dopo il trasferimento in Cina e che servirà per completare le operazioni di mercato mancanti. Ad oggi sono arrivati Pau Lopez, Spinazzola e Diawara. Mancano ancora cinque colpi di cui due difensori, un centrocampista, un esterno e un centravanti.

HIGUAIN E GLI ALTRI - Il sogno di mezz’estate è rappresentato, neanche a dirlo, da Higuain. Petrachi è uscito allo scoperto dopo la sua conferenza stampa di presentazione e anche Fonseca non ha smentito due giorni fa a Trigoria. Chiaramente non tutti i soldi derivanti dalle cessioni possono essere reinvestiti nel centravanti argentino, ma una buona parte sicuramente. La Roma, intanto, in assenza di un exit strategy per l’attacco, trattiene Dzeko finché non avrà la certezza di poter arrivare al nove bianconero. Higuain prima di ascoltare ogni trattativa vuole giocarsi le sue carte con la Juventus, motivo per cui durante le vacanze si è affidato a un preparatore atletico per farsi trovare pronto da Maurizio Sarri. Se i bianconeri dovessero confermare la volontà di non continuare insieme, allora la Roma sarebbe una prima scelta per rimettersi in gioco dopo un anno difficile. Il nodo più grande sarebbe rappresentato dalla buonuscita che dovrebbe percepire dalla Juventus per evitare di perdere soldi dal trasferimento in giallorosso dove rinuncerebbe a una parte del suo attuale stipendio (7,5 milioni netti a stagione). Il tesoro romano servirà anche per chiudere entro la settimana Mancini e Veretout: due priorità di Fonseca, proprio come Higuain. D’altronde in conferenza lo ha detto scherzando: “Mi piacciono gli attaccanti che segnano” e chi meglio del Pipita può raccogliere l’eredità di Dzeko.