Roma, da Otavio del Porto a Yaremchuk del Gent. I nomi visionati da Fonseca e Tiago Pinto

Uno dei nomi preferiti dal tecnico Paulo Fonseca per l'attacco della Roma è quello di Bernard Duarte, attaccante dell’Everton che con Ancelotti sta trovando poco spazio. Con Tiago Pinto, nelle quasi quotidiane conference call avute con Fonseca, più il tattico Leal e il vice Campos, si è fatto il suo nome così come quelli di tanti altri visionati. Uno di questi - sottolinea il Corriere dello Sport - è Roman Yaremchuk del Gent: contratto in scadenza nel 2023, il venticinquenne (più centravanti che trequartista) ha una valutazione di circa dieci milioni di euro e in questa stagione ha realizzato undici gol e quattro assist in ventidue presenze tra campionato, preliminari di Champions e girone di Europa League.

In patria - Occhi puntati anche sul Portogallo, patria di Tiago Pinto: uno dei nomi studiati è quello di Otavio, trequartista offensivo (può giocare anche sulla fascia) del Porto. È un giocatore che piace anche in virtù dell’età (compirà 26 anni a febbraio) e del contratto. Il brasiliano infatti è in scadenza (30 giugno 2021) e ha attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui il Siviglia di Monchi, il Valencia e l’Atalanta.