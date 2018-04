Roma, da Pallotta 230mila euro per restaurare la fontana del Pantheon

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Carducci

A seguito dell'incontro in Campidoglio, il Sindaco di Roma Virginia Raggi ha fatto il punto sulla costruzione del nuovo Stadio della Roma e sulla multa comminata al numero uno del club giallorosso. Queste le sue parole: "Ringraziamo Pallotta, che dopo il tuffo di ieri ha detto che donerà 230mila euro per restaurare la fontana del Pantheon, è un bellissimo gesto. Per quanto riguarda lo stadio, stiamo seguendo il cronoprogramma, con questo programma arriveranno 800 milioni di euro di investimenti, sarà un rilancio per l'economia di Roma e del paese, stiamo andando avanti con tempi serrati e ce la faremo".

Queste le parole di Pallotta: "Ringrazio il sindaco per la multa, è meritatissima (ride, ndr). Per mostrare che io non voglio incoraggiare gesti del genere, farò quella donazione di cui ha parlato il sindaco di 230 mila per restaurare la fontana del Pantheon. Io amo questa città. Barcellona? La squadra ha giocato 94 minuti in una partita incredibile. Non mi interessa davvero il prossimo avversario, penso che per quanto mostrato ieri possiamo giocare contro chiunque, vedremo chi pescheremo venerdì, non vediamo l'ora di giocare le prossime due partite e penso sia così per tutti quanti a Roma. L'allenatore? Penso che con Di Francesco a volte la squadra abbia avuto alti e bassi, penso anche che la squadra debba rendersi conto che giocare come ha giocato per 94 minuti ieri mostri che può giocarsela con tutti. Dzeko è stato l'uomo partita, molto di quello che ha fatto è stato anche grazie a giocatori come Schick che hanno controllato il pallone e gli hanno permesso di giocare uno contro uno, e quando lui è uno contro uno con chiunque può dominare, questo è più o meno quello che è successo. Ci vediamo tra un paio di settimane, alla prossima partita!"