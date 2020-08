Roma, da Pedro a Smalling: quando il mercato si trasforma in over 30

Il vertice di Londra ha sancito la prima decisione della nuova Roma: per il diesse si aspetterà la fine del calciomercato. La volontà dei Friedkin è di non prendere decisioni affrettate per poter convincere un profilo di grido (i nomi sono sempre gli stessi: Paratici, Giuntoli e Berta). Per questo la prossima sessione sarà diretta da De Sanctis, con l’aiuto di Fienga e alcuni agenti da sempre vicini ai giallorossi.

Dal summit inglese è emersa anche l’esigenza di acquistare almeno un centrale, un portiere e un terzino destro. Per ora, intanto, è arrivato Pedro a parametro zero e al suo ultimo contratto di un certo livello. Insomma, la Roma ha preferito puntare sull’usato sicuro visti i 33 anni e lo aveva già fatto anche con la conferma di Mkhitaryan (31). Poi c’è il tentativo di riportare a Trigoria Smalling (30 anni anche per lui), ma in questo caso di certo non c’è ancora nulla perché le parti sono al lavoro. Per questo in passato c’erano stati contatti con Vertonghen (33 anni), mentre ora si accostano alla Roma calciatori come Papastathopoulos (32) o Maksimovic (28). Il difensore del Napoli sarebbe il profilo più giovane, ma ciò non toglie che il preferito resta comunque Smalling. A questo si aggiunge la volontà del club giallorosso di ripartire da Edin Dzeko (34 anni) per una rosa che potrebbe accogliere un altro over 30 come Sirigu se la Roma riuscisse a vendere Pau Lopez. Insomma, un instant team che ha poco il sapore di programmazione, almeno per il prossimo anno perché la vera Roma di Dan Friedkin, con ogni probabilità, sarà quella della stagione 21-22.